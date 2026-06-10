فوكس نيوز نقلا عن ترامب: على وشك إصدار أوامر بهجمات جديدة على محطات طاقة وجسور إيرانية

مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: نتفق مع حكومة لبنان على إرسال فريق من المحققين إلى الدولة الأسبوع المقبل لجمع الأدلة حول الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي من جانب جميع الأطراف خلال الحرب منذ آذار

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