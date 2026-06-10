الجبهة الدّاخليّة الإسرائيليّة: صفّارات الإنذار تدوّي في شلومي في الجليل الغربيّ عقب رصد مسيّرة

الرئيس عون: انا على توافق تام مع رئيسي مجلسي النواب والوزراء على عكس ما يثار في وسائل الاعلام وفي حال حصول اختلاف في الرأي فهو غنى وامر طبيعي انما التواصل موجود وهدفنا جميعاً المصلحة العامة

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