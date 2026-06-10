الرئيس عون: انا على توافق تام مع رئيسي مجلسي النواب والوزراء على عكس ما يثار في وسائل الاعلام وفي حال حصول اختلاف في الرأي فهو غنى وامر طبيعي انما التواصل موجود وهدفنا جميعاً المصلحة العامة

الجبهة الدّاخليّة الإسرائيليّة: صفّارات الإنذار تدوّي في شلومي في الجليل الغربيّ عقب رصد مسيّرة

الجبهة الدّاخليّة الإسرائيليّة: صفّارات الإنذار تدوّي في شلومي في الجليل الغربيّ عقب رصد مسيّرة

الرئيس عون: ما نقوم به نابع من هدف واحد وقف الاعتداءات وانسحاب اسرائيل وعودة النازحين والاسرى وانتشار الجيش في الجنوب وتوليه وحده مسؤولية الامن وواعادة الاعمار