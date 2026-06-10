معلومات للـLBCI: حديث عن اقتراحٍ بعقد جولة مفاوضات عسكرية وسياسية بهذا التاريخ ولكن في مقر الخارجية الاميركية

نتنياهو في رسالة الى اللبنانيين: إسرائيل ليست في حالة حرب معكم والعائق الوحيد أمام السلام مع لبنان هو حزب الله

نتنياهو في رسالة الى اللبنانيين: إسرائيل ليست في حالة حرب معكم والعائق الوحيد أمام السلام مع لبنان هو حزب الله

معلومات للـLBCI: مصير جولة المفاوضات المباشرة مع اسرائيل المقررة في الثاني والعشرين من حزيران لم يحسم حتى الساعة