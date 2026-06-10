نتنياهو في رسالة الى اللبنانيين: إسرائيل ليست في حالة حرب معكم والعائق الوحيد أمام السلام مع لبنان هو حزب الله

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مصدر دبلوماسي لبناني للجزيرة: مصير جولة المفاوضات المقررة في الثاني والعشرين من الشهر غير محسوم حتى الآن ولا تملك أي جهة القدرة على تقديم مكاسب تفوق ما تحقق في مفاوضات واشنطن