مصدر دبلوماسي لبناني للجزيرة: مصير جولة المفاوضات المقررة في الثاني والعشرين من الشهر غير محسوم حتى الآن ولا تملك أي جهة القدرة على تقديم مكاسب تفوق ما تحقق في مفاوضات واشنطن

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