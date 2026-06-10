3 شهداء في غارة على مسجد ومستوصف في دير الزهرني

مصدر دبلوماسي لبناني للجزيرة: إعلان واشنطن يهدف إلى وقف التدهور وعودة الجيش والسكان وإطلاق الإعمار والمناطق التجريبية هي المدخل الوحيد لوقف التدهور عبر انتشار الجيش وسحب المسلحين

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