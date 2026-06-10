غارات للطيران الحربي الإسرائيلي على مجدل زون وسحمر ويحمر

ولي العهد السعودي يأمر باستئناف صادرات لبنان إلى المملكة بناء على طلب الرئيسين عون وسلام

ولي العهد السعودي يأمر باستئناف صادرات لبنان إلى المملكة بناء على طلب الرئيسين عون وسلام

3 شهداء في غارة على مسجد ومستوصف في دير الزهرني