وكالة مهر الإيرانية: سماع دوي انفجار في محيط مدينة ميناب

السفارة الأميركية في بغداد: قد تحدث اضطرابات في السفر أو إغلاقات للمجال الجوي بشكل مفاجئ ودون إشعار مسبق نظرا للتطورات

السفارة الأميركية في بغداد: قد تحدث اضطرابات في السفر أو إغلاقات للمجال الجوي بشكل مفاجئ ودون إشعار مسبق نظرا للتطورات

التلفزيون الإيراني: سماع أصوات انفجارات من مسافة بعيدة من جزيرة كيش ولم يعرف مصدرها بعد