وكالة الأنباء الإيرانية عن مصدر مطلع: انفجارات في جزيرتي قشم وهنغام بمحافظة هرمزغان جنوبي إيران

التلفزيون الإيراني: 5 مقذوفات معادية استهدفت موقعاً في منطقة كرغان بمدينة ميناب جنوبي إيران

التلفزيون الإيراني: 5 مقذوفات معادية استهدفت موقعاً في منطقة كرغان بمدينة ميناب جنوبي إيران

أكسيوس عن مسؤولين أميركيين: نتوقع ردا إيرانيا قد يستهدف القواعد الأميركية كما حدث ليلة الثلاثاء