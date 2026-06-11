ترامب عن إيران: توصلنا إلى تسوية رائعة ويمكن الانتهاء من الاتفاق في غضون الأيام القليلة والتوقيع سيحدث قريبًا

ترامب: توقيع الاتفاق ربما يحدث في مطلع الأسبوع ويحتمل أن يحدث في أوروبا

ترامب: توقيع الاتفاق ربما يحدث في مطلع الأسبوع ويحتمل أن يحدث في أوروبا

أكسيوس عن مصادر: القطريون والإيرانيون رجحوا الأربعاء أنهم توصلوا إلى نص متفق عليه ستقبله الولايات المتحدة