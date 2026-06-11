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23
o
البقاع
17
o
الجنوب
21
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
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o
كسروان
22
o
متن
22
o
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ترامب عن إيران: توصلنا إلى تسوية رائعة ويمكن الانتهاء من الاتفاق في غضون الأيام القليلة والتوقيع سيحدث قريبًا
خبر عاجل
2026-06-11 | 15:33
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ترامب عن إيران: توصلنا إلى تسوية رائعة ويمكن الانتهاء من الاتفاق في غضون الأيام القليلة والتوقيع سيحدث قريبًا
خبر عاجل
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