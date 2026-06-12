قصف مدفعي إسرائيلي على تولين وخربة سلم جنوبي لبنان

بلومبرغ نيوز: الولايات المتحدة وإيران تقتربان من التوصل إلى اتفاق خلال اجتماع مجموعة السبع الأسبوع المقبل

بلومبرغ نيوز: الولايات المتحدة وإيران تقتربان من التوصل إلى اتفاق خلال اجتماع مجموعة السبع الأسبوع المقبل

وكالة مهر الإيرانية: مذكرة التفاهم مع واشنطن تشمل التزام أميركا برفع العقوبات وسحب قواتها من المناطق حول إيران ورفع الحصار البحري والمفاوضات النهائية ستركز على القضايا النووية والاقتصادية وستستبعد المناقشات حول برنامج الصواريخ الإيراني