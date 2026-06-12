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ترامب: الشروط التي سربتها إيران لوسائل الإعلام لا علاقة لها بالشروط المتفق عليها كتابة

خبر عاجل
2026-06-12 | 09:45
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ترامب: الشروط التي سربتها إيران لوسائل الإعلام لا علاقة لها بالشروط المتفق عليها كتابة
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ترامب: الشروط التي سربتها إيران لوسائل الإعلام لا علاقة لها بالشروط المتفق عليها كتابة

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