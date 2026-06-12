وزير الدفاع الإسرائيلي: إسرائيل لن تنسحب من المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة

معلومات للـLBCI من واشنطن: معلومات أولية عن التوصل الى مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وايران

معلومات للـLBCI من واشنطن: معلومات أولية عن التوصل الى مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وايران

ترامب تعليقا على تسريبات ايران "الكاذبة": أشخاص غير شرفاء في التعامل ولا يوجد لديهم ما يسمى التعامل بحسن نية