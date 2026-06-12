معلومات للـLBCI من واشنطن: معلومات أولية عن التوصل الى مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وايران

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باسيل لـ #جدل : لا شك في أنّ حزب الله أخطأ بإدخال لبنان في الحروب لكن إذا أخطأ فريق لبنانيّ لا يعني أن نقف إلى جانب إسرائيل والموافقة على تدميراتها