يديعوت أحرونوت عن مصادر إسرائيلية: إذا استهدف حزب الله بلدات الشمال سنهاجم الضاحية ووقتها سنرى رد ايران

الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات إنذار في الجليل الأعلى بعد رصد إطلاق صواريخ ومسيرة من لبنان

الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات إنذار في الجليل الأعلى بعد رصد إطلاق صواريخ ومسيرة من لبنان

يديعوت أحرونوت عن مصدر: المعلومات لدى إسرائيل أن الاتفاق بين واشنطن وطهران يشمل وقفا لإطلاق النار في لبنان