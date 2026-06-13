يديعوت أحرونوت عن مصدر: المعلومات لدى إسرائيل أن الاتفاق بين واشنطن وطهران يشمل وقفا لإطلاق النار في لبنان

باسيل لـ #جدل : لا أرى نفسي حليفًا لحزب الله في المرحلة المقبلة لكن كذلك لا أرى نفسي بعدائية مع أي طرف لبنانيّ أمّا الخصوم السياسيّ فهو طبيعيّ

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