الخارجية الإيرانية: التوقيع على مذكرة التفاهم لن يكون غدا لكن ليس مستبعدا أن يكون في الأيام المقبلة

ترامب: من المقرر توقيع الاتفاق مع إيران غدا الأحد وبعد توقيع الاتفاق مباشرة سيفتح مضيق هرمز للجميع

ترامب: من المقرر توقيع الاتفاق مع إيران غدا الأحد وبعد توقيع الاتفاق مباشرة سيفتح مضيق هرمز للجميع

الجيش: مسيّرة إسرائيلية معادية استهدفت عسكريًّا أثناء انتقاله قرب مستشفى النجدة - النبطية من دون إصابته ثم استهدفته مجددًا على طريق كفررمان - النبطية ما أدى إلى إصابته بجروح بليغة