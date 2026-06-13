ترامب: من المقرر توقيع الاتفاق مع إيران غدا الأحد وبعد توقيع الاتفاق مباشرة سيفتح مضيق هرمز للجميع

ترامب: في وقت مناسب وبعد أن تهدأ الأمور سندخل للحصول على الغبار النووي

ترامب: في وقت مناسب وبعد أن تهدأ الأمور سندخل للحصول على الغبار النووي

الخارجية الإيرانية: التوقيع على مذكرة التفاهم لن يكون غدا لكن ليس مستبعدا أن يكون في الأيام المقبلة