الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
البقاع
25
o
الجنوب
26
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
25
o
متن
25
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
فيديو كليبات
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
البقاع
25
o
الجنوب
26
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
25
o
متن
25
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مسؤول إيراني كبير لرويترز: أميركا سترفع بموجب مسودة المذكرة العقوبات عن النفط الإيراني لفترة محددة مما يسمح لطهران ببيع النفط والحصول على عائداته
خبر عاجل
2026-06-14 | 06:00
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
مسؤول إيراني كبير لرويترز: أميركا سترفع بموجب مسودة المذكرة العقوبات عن النفط الإيراني لفترة محددة مما يسمح لطهران ببيع النفط والحصول على عائداته
خبر عاجل
إيراني
لرويترز:
أميركا
سترفع
بموجب
مسودة
المذكرة
العقوبات
النفط
الإيراني
لفترة
محددة
لطهران
النفط
والحصول
عائداته
التالي
مسؤول إيراني كبير لرويترز: أميركا توافق بموجب المسودة على الإفراج عن 25 مليار دولار من أصولنا المجمدة بما يشمل التحويلات النقدية المباشرة والتعاون بين دول المنطقة وخطوط الائتمان المالي
مسؤول إيراني كبير لرويترز: طهران وافقت على أنها لن تنتج أو تمتلك أسلحة نووية بموجب مسودة مذكرة التفاهم مع أميركا
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
08:08
غارات إسرائيلية طالت عددًا من قرى صور والزهراني
تقارير نشرة الاخبار
08:08
غارات إسرائيلية طالت عددًا من قرى صور والزهراني
0
تقارير نشرة الاخبار
08:07
إصرار إسرائيليّ على معادلة الضاحية مقابل الشمال الاسرائيلي
تقارير نشرة الاخبار
08:07
إصرار إسرائيليّ على معادلة الضاحية مقابل الشمال الاسرائيلي
0
آخر الأخبار
07:54
غارة تستهدف بلدة الدوير
آخر الأخبار
07:54
غارة تستهدف بلدة الدوير
0
أخبار لبنان
07:52
نداءات إسرائيلية بوجوب استهداف الضاحية الجنوبية… إليكم التفاصيل
أخبار لبنان
07:52
نداءات إسرائيلية بوجوب استهداف الضاحية الجنوبية… إليكم التفاصيل
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
خبر عاجل
06:59
وسائل إعلام إسرائيلية: المستهدف في الضاحية الجنوبية لبيروت ضابط اتصال تابع لحزب الله
خبر عاجل
06:59
وسائل إعلام إسرائيلية: المستهدف في الضاحية الجنوبية لبيروت ضابط اتصال تابع لحزب الله
0
خبر عاجل
06:45
بيان لنتنياهو وكاتس: إسرائيل لن تتسامح مع إطلاق النار عليها
خبر عاجل
06:45
بيان لنتنياهو وكاتس: إسرائيل لن تتسامح مع إطلاق النار عليها
0
خبر عاجل
06:40
بيان لنتنياهو وكاتس: الجيش الإسرائيلي شن هجوما على أهداف تابعة لحزب الله في الضاحية الجنوبية
خبر عاجل
06:40
بيان لنتنياهو وكاتس: الجيش الإسرائيلي شن هجوما على أهداف تابعة لحزب الله في الضاحية الجنوبية
0
خبر عاجل
06:36
أدرعي: الجيش الاسرائيلي هاجم قبل قليل بشكل دقيق بنية تحتية تابعة لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت
خبر عاجل
06:36
أدرعي: الجيش الاسرائيلي هاجم قبل قليل بشكل دقيق بنية تحتية تابعة لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
06:34
البيت الأبيض يتحوّل إلى حلبة قتال… ترامب يحتفل بعيده الـ80 بطريقة غير مسبوقة
منوعات
06:34
البيت الأبيض يتحوّل إلى حلبة قتال… ترامب يحتفل بعيده الـ80 بطريقة غير مسبوقة
0
آخر الأخبار
06:01
مسؤول إيراني كبير لرويترز: أميركا وافقت بموجب مسودة مذكرة التفاهم على تخفيفنا مخزون اليورانيوم عالي التخصيب داخل إيران وستتم مناقشة الآلية خلال 60 يوما المقبلة
آخر الأخبار
06:01
مسؤول إيراني كبير لرويترز: أميركا وافقت بموجب مسودة مذكرة التفاهم على تخفيفنا مخزون اليورانيوم عالي التخصيب داخل إيران وستتم مناقشة الآلية خلال 60 يوما المقبلة
0
أخبار لبنان
06:38
جنبلاط: لن يكون هناك سلام بين إسرائيل وأحد في المنطقة
أخبار لبنان
06:38
جنبلاط: لن يكون هناك سلام بين إسرائيل وأحد في المنطقة
0
أخبار لبنان
07:52
نداءات إسرائيلية بوجوب استهداف الضاحية الجنوبية… إليكم التفاصيل
أخبار لبنان
07:52
نداءات إسرائيلية بوجوب استهداف الضاحية الجنوبية… إليكم التفاصيل
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
08:08
غارات إسرائيلية طالت عددًا من قرى صور والزهراني
تقارير نشرة الاخبار
08:08
غارات إسرائيلية طالت عددًا من قرى صور والزهراني
0
تقارير نشرة الاخبار
08:07
إصرار إسرائيليّ على معادلة الضاحية مقابل الشمال الاسرائيلي
تقارير نشرة الاخبار
08:07
إصرار إسرائيليّ على معادلة الضاحية مقابل الشمال الاسرائيلي
0
أخبار لبنان
07:52
نداءات إسرائيلية بوجوب استهداف الضاحية الجنوبية… إليكم التفاصيل
أخبار لبنان
07:52
نداءات إسرائيلية بوجوب استهداف الضاحية الجنوبية… إليكم التفاصيل
0
أخبار لبنان
06:48
عودة: لبنان بحاجة إلى بشر يعيشون حياة القداسة
أخبار لبنان
06:48
عودة: لبنان بحاجة إلى بشر يعيشون حياة القداسة
0
أخبار لبنان
06:44
الراعي: لبنان ما زال أرضًا للحروب المفروضة والمتواصلة
أخبار لبنان
06:44
الراعي: لبنان ما زال أرضًا للحروب المفروضة والمتواصلة
0
أخبار لبنان
04:18
وفد أميركيّ من أصول لبنانية يزور لبنان الثلاثاء للاستثمار
أخبار لبنان
04:18
وفد أميركيّ من أصول لبنانية يزور لبنان الثلاثاء للاستثمار
0
أخبار لبنان
04:15
صرّاف للـLBCI: مطالب لبنانية في إيران للتسلّح "الشرعيّ" عام ١٩٩٧
أخبار لبنان
04:15
صرّاف للـLBCI: مطالب لبنانية في إيران للتسلّح "الشرعيّ" عام ١٩٩٧
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
قدامى ESIB… صالون جديد وهوية متجدّدة
تقارير نشرة الاخبار
13:48
قدامى ESIB… صالون جديد وهوية متجدّدة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
الجيش الإسرائيلي في اسفل مرتفع علي الطاهر .. هل بدأت معركة النبطية؟
تقارير نشرة الاخبار
13:47
الجيش الإسرائيلي في اسفل مرتفع علي الطاهر .. هل بدأت معركة النبطية؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
03:29
الجيش الإسرائيليّ يوجّه إنذارًا إلى سكان اركي, بنعفول, جباع, جرنايا, حومين التحتا, حومين الفوقا, كفر بيت, كفر ملكي, كفر فيلا, كفر شلال, عين بوسوار, عزة (النبطية), عين قانا, عرب الجل, صربا (النبطية), رومین: لإخلاء منازلكم فورًا والابتعاد عن القرى والبلدات
خبر عاجل
03:29
الجيش الإسرائيليّ يوجّه إنذارًا إلى سكان اركي, بنعفول, جباع, جرنايا, حومين التحتا, حومين الفوقا, كفر بيت, كفر ملكي, كفر فيلا, كفر شلال, عين بوسوار, عزة (النبطية), عين قانا, عرب الجل, صربا (النبطية), رومین: لإخلاء منازلكم فورًا والابتعاد عن القرى والبلدات
2
أمن وقضاء
08:12
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا أكثر من 70 بنية تحتية تابعة لحزب الله خلال الساعات الـ24 الماضية
أمن وقضاء
08:12
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا أكثر من 70 بنية تحتية تابعة لحزب الله خلال الساعات الـ24 الماضية
3
خبر عاجل
02:43
بن غفير: لتهتز الضاحية الجنوبية لبيروت مقابل كل عملية إطلاق من لبنان
خبر عاجل
02:43
بن غفير: لتهتز الضاحية الجنوبية لبيروت مقابل كل عملية إطلاق من لبنان
4
آخر الأخبار
13:51
هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أمنية: الجيش لن ينسحب من المنطقة الآمنة جنوبي لبنان في إطار الاتفاق مع إيران وهذا سيناقش خلال المحادثات
آخر الأخبار
13:51
هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أمنية: الجيش لن ينسحب من المنطقة الآمنة جنوبي لبنان في إطار الاتفاق مع إيران وهذا سيناقش خلال المحادثات
5
خبر عاجل
02:42
سموتريتش: لإسقاط مبان في الضاحية في بيروت اليوم ردًا على إطلاق المسيرات نحو بلدات الشمال
خبر عاجل
02:42
سموتريتش: لإسقاط مبان في الضاحية في بيروت اليوم ردًا على إطلاق المسيرات نحو بلدات الشمال
6
أمن وقضاء
09:09
قوى الأمن تنظّم محضر ضبط بانتهاك قواعد السلامة المرورية أثناء احتفال بانتهاء العام الدراسي
أمن وقضاء
09:09
قوى الأمن تنظّم محضر ضبط بانتهاك قواعد السلامة المرورية أثناء احتفال بانتهاء العام الدراسي
7
تقارير نشرة الاخبار
13:44
قواعد اشتباك جديدة في لبنان بعد تفاهمات واشنطن وطهران
تقارير نشرة الاخبار
13:44
قواعد اشتباك جديدة في لبنان بعد تفاهمات واشنطن وطهران
8
خبر عاجل
03:27
الجيش الإسرائيليّ يوجّه إنذارًا إلى سكان الزرارية وكفر بدا والخرايب وأنصار (النبطية) وارزي وبريقع ومزرعة بصافور (النبطية) ومزرعة اليهودية ومزرعة الواسطة ومزرعة جمجم ومزرعة كوثرية الرز ومطرية الشومر وكفر صير: لإخلاء منازلكم والانتقال إلى شمال نهر الزهران
خبر عاجل
03:27
الجيش الإسرائيليّ يوجّه إنذارًا إلى سكان الزرارية وكفر بدا والخرايب وأنصار (النبطية) وارزي وبريقع ومزرعة بصافور (النبطية) ومزرعة اليهودية ومزرعة الواسطة ومزرعة جمجم ومزرعة كوثرية الرز ومطرية الشومر وكفر صير: لإخلاء منازلكم والانتقال إلى شمال نهر الزهران
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More