مسؤول إيراني كبير لرويترز: أميركا توافق بموجب المسودة على الإفراج عن 25 مليار دولار من أصولنا المجمدة بما يشمل التحويلات النقدية المباشرة والتعاون بين دول المنطقة وخطوط الائتمان المالي

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