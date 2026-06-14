غارة اسرائيلية تستهدف الضاحية

أدرعي: الجيش الاسرائيلي هاجم قبل قليل بشكل دقيق بنية تحتية تابعة لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت

أدرعي: الجيش الاسرائيلي هاجم قبل قليل بشكل دقيق بنية تحتية تابعة لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت

مسؤول إيراني كبير لرويترز: أميركا توافق بموجب المسودة على الإفراج عن 25 مليار دولار من أصولنا المجمدة بما يشمل التحويلات النقدية المباشرة والتعاون بين دول المنطقة وخطوط الائتمان المالي