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بيان لنتنياهو وكاتس: الجيش الإسرائيلي شن هجوما على أهداف تابعة لحزب الله في الضاحية الجنوبية

خبر عاجل
2026-06-14 | 06:40
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بيان لنتنياهو وكاتس: الجيش الإسرائيلي شن هجوما على أهداف تابعة لحزب الله في الضاحية الجنوبية
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بيان لنتنياهو وكاتس: الجيش الإسرائيلي شن هجوما على أهداف تابعة لحزب الله في الضاحية الجنوبية

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