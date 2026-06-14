بيان لنتنياهو وكاتس: إسرائيل لن تتسامح مع إطلاق النار عليها

وسائل إعلام إسرائيلية: المستهدف في الضاحية الجنوبية لبيروت ضابط اتصال تابع لحزب الله

وسائل إعلام إسرائيلية: المستهدف في الضاحية الجنوبية لبيروت ضابط اتصال تابع لحزب الله

بيان لنتنياهو وكاتس: الجيش الإسرائيلي شن هجوما على أهداف تابعة لحزب الله في الضاحية الجنوبية