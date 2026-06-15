بيني غانتس: لا ينبغي تحت أي ظرف الموافقة على تقييد حرية عمل إسرائيل في لبنان أو على أي انسحاب من شأنه أن يعرّض سكان الشمال للخطر

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