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o
البقاع
27
o
الجنوب
25
o
الشمال
26
o
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o
كسروان
24
o
متن
24
o
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وزير الدفاع الإسرائيلي: إذا هاجمت إيران إسرائيل بسبب أحداث لبنان فسنهاجمها بكل قوة
خبر عاجل
2026-06-15 | 02:54
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وزير الدفاع الإسرائيلي: إذا هاجمت إيران إسرائيل بسبب أحداث لبنان فسنهاجمها بكل قوة
خبر عاجل
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