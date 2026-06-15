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بري يشيد بمذكرة التفاهم الإيرانية-الأميركية: التفاهم يؤسس إرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة وضمنها لبنان

خبر عاجل
2026-06-15 | 03:26
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بري يشيد بمذكرة التفاهم الإيرانية-الأميركية: التفاهم يؤسس إرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة وضمنها لبنان
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بري يشيد بمذكرة التفاهم الإيرانية-الأميركية: التفاهم يؤسس إرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة وضمنها لبنان

أشاد رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري بمذكرة التفاهم التي تم الإعلان عنها بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأميركية، منوهاً بالجهود والمساعي التي بذلتها جمهورية باكستان ودولة قطر والمملكة العربية السعودية وجمهورية في مصر العربية للوصول إلى هذا التفاهم الذي يؤسس بما تضمنه من بنود إرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة وضمنها لبنان.

وتوجه بري بالشكر والتقدير للجمهورية الإسلامية الايرانية والولايات المتحدة الأميركية وقيادتهما على تمسكهما وأصرارهما تضمين المذكرة التي تم التوافق عليها بندا أساسيا وملزما بوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان كل لبنان بما يحفظ سيادته على كامل ترابه وبما لا يناقض استقلالية وحرية قراره الوطني والسيادي وعدم الوقوع في الفخ الذي نصبه المستوى السياسي الإسرائيلي بقيادة نتنياهو.

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