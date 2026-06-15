مسؤول في حزب الله لرويترز: إيران أخرت توقيع الاتفاق لمراقبة التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار في لبنان

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حزب الله: نبارك للجمهورية الإسلامية الإيرانية قيادة وشعبًا الإنجاز الكبير بالتوصل إلى مذكرة التفاهم بينها وبين الولايات المتحدة الأميركية والتي أفضت إلى وقف شامل لإطلاق النار على كل الجبهات ومن ضمنها لبنان