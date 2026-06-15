حزب الله: نبارك للجمهورية الإسلامية الإيرانية قيادة وشعبًا الإنجاز الكبير بالتوصل إلى مذكرة التفاهم بينها وبين الولايات المتحدة الأميركية والتي أفضت إلى وقف شامل لإطلاق النار على كل الجبهات ومن ضمنها لبنان

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حزب الله: ما تحقّق هو مقدمة لاستكمال مسار التحرير الكامل لأرضنا وعودة أسرانا إلى وطنهم وأهلهم وعودة جميع الأهالي ولا سيما أهالي قرى المواجهة في الحافة الأمامية إلى قراهم وبيوتهم وإعادة إعمار ما دمّره العدوان