حزب الله: على العدو الإسرائيلي أن يفهم ألا عودة إلى ما قبل الثاني من آذار وأن المقاومة التي كانت وما زالت العين الساهرة على حماية الوطن وشعبه لن تقبل بأي عدوان يستبيح سيادة وطنها ودماء أهلها

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