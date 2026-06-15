حزب الله: المقاومة ستبقى متمسكة بحق لبنان المشروع والثابت في الدفاع عن أرضه وشعبه وسيادته حتى تحقيق الانسحاب الكامل وعودة الأسرى

حزب الله: هذه المرحلة تستوجب من السلطة وكل القوى السياسية اللبنانية العودة إلى وحدة الموقف الوطني لتحقيق الأهداف التي يجمع عليها اللبنانيون والتي تكمن فيها مصلحة لبنان وحفظ سيادته وقوته ومنعته في مواجهة أطماع العدو الإسرائيلي

حزب الله: هذه المرحلة تستوجب من السلطة وكل القوى السياسية اللبنانية العودة إلى وحدة الموقف الوطني لتحقيق الأهداف التي يجمع عليها اللبنانيون والتي تكمن فيها مصلحة لبنان وحفظ سيادته وقوته ومنعته في مواجهة أطماع العدو الإسرائيلي

حزب الله: على العدو الإسرائيلي أن يفهم ألا عودة إلى ما قبل الثاني من آذار وأن المقاومة التي كانت وما زالت العين الساهرة على حماية الوطن وشعبه لن تقبل بأي عدوان يستبيح سيادة وطنها ودماء أهلها