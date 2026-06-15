حزب الله: هذه المرحلة تستوجب من السلطة وكل القوى السياسية اللبنانية العودة إلى وحدة الموقف الوطني لتحقيق الأهداف التي يجمع عليها اللبنانيون والتي تكمن فيها مصلحة لبنان وحفظ سيادته وقوته ومنعته في مواجهة أطماع العدو الإسرائيلي

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نواف سلام في مستهل جلسة مجلس الوزراء: منذ بدء الحرب التي فرضت على لبنان ما انفكت الحكومة اللبنانية تعمل من أجل وقفها ودفع المزيد من الأذى عن لبنان واللبنانيين