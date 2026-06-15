مسؤول أميركي كبير لرويترز: تفاصيل الاتفاق ستنشر خلال يوم او يومين وسيتم إطلاق مناقشات فنية في وقت لاحق من هذا الأسبوع

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