مسؤول أميركي كبير لرويترز: رفع تجميد الأموال وتخفيف العقوبات مرتبط بالأداء

مسؤول أميركي كبير لرويترز: نعتزم الحفاظ على الوضع الحالي للقوات العسكرية الأميركية خلال المرحلة المقبلة من المفاوضات مع إيران

مسؤول أميركي كبير لرويترز: نعتزم الحفاظ على الوضع الحالي للقوات العسكرية الأميركية خلال المرحلة المقبلة من المفاوضات مع إيران

مسؤول أميركي كبير لرويترز: تفاصيل الاتفاق ستنشر خلال يوم او يومين وسيتم إطلاق مناقشات فنية في وقت لاحق من هذا الأسبوع