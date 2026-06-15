مسؤول أميركي كبير لرويترز: مذكرة التفاهم مع إيران تنص صراحة على أن مضيق هرمز سيظل مفتوحا دون رسوم 60 يوما وأميركا تتوقع أن يكون المرور المجاني في مضيق هرمز جزءا من الاتفاق النهائي أيضا

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