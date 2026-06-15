ترامب: سندرس ما إذا كان بإمكاننا إصلاح الوضع في لبنان

القناة ١٣ عن مسؤول إسرائيلي: لن ننسحب من لبنان لكن بدءا من الآن ستخضع كل عملية عسكرية للمراجعة

القناة ١٣ عن مسؤول إسرائيلي: لن ننسحب من لبنان لكن بدءا من الآن ستخضع كل عملية عسكرية للمراجعة

مسؤول أميركي كبير لرويترز: مذكرة التفاهم مع إيران تنص صراحة على أن مضيق هرمز سيظل مفتوحا دون رسوم 60 يوما وأميركا تتوقع أن يكون المرور المجاني في مضيق هرمز جزءا من الاتفاق النهائي أيضا