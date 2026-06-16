ترامب: أعتبر أن الحرب اللبنانية ثانوية وأن الاتفاق النووي مع إيران يمكن أن يصمد

ترامب: اقترحت على إسرائيل أن تتولى سوريا أمر حزب الله

ترامب: اقترحت على إسرائيل أن تتولى سوريا أمر حزب الله

الجيش الإسرائيلي: اعترضنا عدداً من صواريخ أطلقها حزب الله باتجاه قواتنا في جنوب لبنان