ترامب: اقترحت على إسرائيل أن تتولى سوريا أمر حزب الله

ترامب: أخبرت إسرائيل بأن هجومها على بيروت لا يروق لي

ترامب: أخبرت إسرائيل بأن هجومها على بيروت لا يروق لي

ترامب: أعتبر أن الحرب اللبنانية ثانوية وأن الاتفاق النووي مع إيران يمكن أن يصمد