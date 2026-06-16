رئيس البرلمان الإيرانيّ في اتصال مع الرئيس بري: على أهالي الجنوب أن يعودوا إلى بيوتهم وعلى المحتلين الانسحاب من المناطق وعلى الحرب أن تتوقّف على كل الجبهات

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