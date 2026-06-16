السفير الأميركي لدى إسرائيل: روبيو أوضح أن إيران وحزب الله غير مرتبطين في الاتفاق

أعلن السفير الأميركي لدى إسرائيل أن وزير الخارجية الأميركية ماركو روبيو أوضح أن إيران وحزب الله غير مرتبطين في الاتفاق، قائلا: "إسرائيل لا تحتاج إلى إذن من إيران للدفاع عن نفسها".



وكانت وكالة رويترز قد نقلت عن العلاقات الإعلامية في حزب الله قولها إنّ الحزب يعتقد أن إيران ستطالب بانسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان في المرحلة المقبلة من المفاوضات مع الولايات المتحدة.

وأشارت لرويترز إلى أنّ الانسحاب سيكون نتيجة لاستمرار المفاوضات بين طهران وواشنطن، وليس شرطا مسبقًا، وذلك عقب توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين الجمعة.



وقالت: "لن يكون هناك اتفاق نوويّ بين إيران والولايات المتحدة ما لم تنسحب القوات الإسرائيلية من لبنان".