مصدر دبلوماسي للـLBCI: الملف اللبناني حضر في إحدى اجتماعات مجموعة السبع... واتفاق على إنشاء قوة متعددة الجنسيات بعد انتهاء مهمة اليونيفيل

كشف مصدر دبلوماسي للـLBCI أن الملف اللبناني حضر في إحدى اجتماعات مجموعة السبع اليوم المُخصّصة للشرق الأوسط بحضور قادة دول الإمارات ومصر وقطر حيث جرى تأكيد أهمية إنهاء الحرب في لبنان.



وبحسب المصدر، فقد نوقشت مرحلة "ما بعد اليونيفيل"، وتم الاتفاق على إنشاء قوة متعددة الجنسيات بعد انتهاء مهمة اليونيفيل، لدعم الجيش اللبناني، على أن تنظم فرنسا لاحقا مؤتمراً سريعاً لدعم الجيش.