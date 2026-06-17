ترامب: إيران لن تمتلك سلاحا نوويا ومضيق هرمز سيفتح فورا

معلومات للـLBCI: في انتظار انجاز الخارجية الاميركية لاجندة اجتماعات واشنطن المزمع عقدها بين ٢٣ و٢٥ حزيران مصادر مواكبة تؤكد ان الوفد اللبناني سينطلق بشكل اساسي من مطلب تثبيت وقف اطلاق النار

معلومات للـLBCI: في انتظار انجاز الخارجية الاميركية لاجندة اجتماعات واشنطن المزمع عقدها بين ٢٣ و٢٥ حزيران مصادر مواكبة تؤكد ان الوفد اللبناني سينطلق بشكل اساسي من مطلب تثبيت وقف اطلاق النار

معلومات للـLBCI: المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية ستبدأ في 23 من الشهر الحالي بدلًا من 22 الحالي وتستمر حتى 25 الحالي وسبب التأجيل هو أن رحلة السفير الأميركي في إسرائيل مايك هاغابي ستصل في 22 الحالي