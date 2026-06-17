معلومات للـLBCI: في انتظار انجاز الخارجية الاميركية لاجندة اجتماعات واشنطن المزمع عقدها بين ٢٣ و٢٥ حزيران مصادر مواكبة تؤكد ان الوفد اللبناني سينطلق بشكل اساسي من مطلب تثبيت وقف اطلاق النار

معلومات للـLBCI: في انتظار انجاز الخارجية الاميركية لاجندة اجتماعات واشنطن المزمع عقدها بين ٢٣ و٢٥ حزيران مصادر مواكبة تؤكد ان الوفد اللبناني سينطلق بشكل اساسي من مطلب تثبيت وقف اطلاق النار اما في حال تم التوصل الى ذلك قبل انطلاق المفاوضات فسيبدأ البحث في العناوين الاساسية وهي الانسحاب الاسرائيلي واعادة انتشار الجيش وعودة الاسرى واعادة الاعمار