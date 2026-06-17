قاسم: قوة إيران أصبحت معتبرة الآن ولها كلمتها في المنطقة وموازين القوى تتغير لمصلحة شعوب المنطقة

قاسم: لم نمكن إسرائيل من تحقيق مشروع إسرائيل الكبرى فنحن كسرناه

قاسم: لم نمكن إسرائيل من تحقيق مشروع إسرائيل الكبرى فنحن كسرناه

قاسم: نشكر إيران على ربط ساحة لبنان كمقاومة وإرغام إسرائيل على وقف العدوان والهدف كان إسقاط النظام الإيراني وقد انكسر وفشل مشروع واشنطن الاستعماري لإيران