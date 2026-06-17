قاسم: نشكر إيران على ربط ساحة لبنان كمقاومة وإرغام إسرائيل على وقف العدوان والهدف كان إسقاط النظام الإيراني وقد انكسر وفشل مشروع واشنطن الاستعماري لإيران

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