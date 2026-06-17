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o
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قاسم: هدف إسرائيل بإنهاء حزب الله يعني إبادة والقضاء على شريحة واسعة من الشعب اللبناني وإسرائيل تريد لبنان عاجزا لتحتله
خبر عاجل
2026-06-17 | 11:53
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قاسم: هدف إسرائيل بإنهاء حزب الله يعني إبادة والقضاء على شريحة واسعة من الشعب اللبناني وإسرائيل تريد لبنان عاجزا لتحتله
خبر عاجل
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