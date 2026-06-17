قاسم: هدف إسرائيل بإنهاء حزب الله يعني إبادة والقضاء على شريحة واسعة من الشعب اللبناني وإسرائيل تريد لبنان عاجزا لتحتله

قاسم: سقف المفاوضات مع العدو الإسرائيلي هو الأمن المتبادل وأي مشروع لنزع السلاح لن يمر

قاسم: سقف المفاوضات مع العدو الإسرائيلي هو الأمن المتبادل وأي مشروع لنزع السلاح لن يمر

قاسم: ندعو إلى الاستفادة من هذه المحطة المفصلية بعد الاتفاق الإيراني الأميركي لطرد إسرائيل