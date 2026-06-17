قاسم: سقف المفاوضات مع العدو الإسرائيلي هو الأمن المتبادل وأي مشروع لنزع السلاح لن يمر

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قاسم: لا وجود لمناطق تجريبية ولا مناطق صفراء وعلى إسرائيل أن ترحل وسترحل والمطلب الأساسي في أي مفاوضات هو استعادة سيادة لبنان ولا علاقة لإسرائيل بشأننا الداخلي