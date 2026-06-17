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o
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o
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o
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كسروان
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o
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23
o
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يسرائيل هيوم عن مصادر: من شأن الاتفاق مع لبنان أن يزيل عن طاولة التفاوض شرط إيران انسحاب إسرائيل من لبنان
خبر عاجل
2026-06-17 | 14:20
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يسرائيل هيوم عن مصادر: من شأن الاتفاق مع لبنان أن يزيل عن طاولة التفاوض شرط إيران انسحاب إسرائيل من لبنان
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مصادر:
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