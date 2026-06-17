مسؤول في البيت الأبيض: بند المذكرة الأول يتضمن إنهاء فوريا للعمليات العسكرية بكل الجبهات بما فيها لبنان

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مصدر دبلوماسي للـLBCI: عبارة "ضمان وحدة الأراضي اللبنانية وسيادة لبنان" الواردة في مذكرة التفاهم بين ايران وأميركا تعني عدم وجود أي احتلال إسرائيلي للأراضي اللبنانية إلى جانب حصر السلاح وقرار الحرب والسلم بيد الدولة اللبنانية الشرعية