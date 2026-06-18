أ.ف.ب: ماكرون يدعو نتنياهو إلى التحلي "بالمسؤولية والعقلانية" في ما يتعلق بلبنان

بري: التزام حزب الله بوقف إطلاق النار مرتبط بالتزام إسرائيل الكامل والشامل به

بري: التزام حزب الله بوقف إطلاق النار مرتبط بالتزام إسرائيل الكامل والشامل به

ترامب: نتوقع وقفا تاما لإطلاق النار على كل الجبهات بما في ذلك لبنان وحزب الله وإسرائيل